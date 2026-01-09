Catania gelateria espone il gusto pistacchio gay | scoppia la polemica

Una gelateria di Catania ha recentemente introdotto il gusto “pistacchio gay” nel proprio assortimento, suscitando reazioni e discussioni. L’evento si è svolto in piazza Duomo, vicino alla fontana dell’Amenano, e ha attirato l’attenzione per la scelta del nome. La notizia ha aperto un dibattito pubblico su temi legati alla sensibilità e alla comunicazione nel settore alimentare.

In piazza Duomo a Catania, a pochi passi dalla fontana dell'Amenano, una gelateria ha lanciato un nuovo gusto: il "pistacchio gay". Verde fuori, rosa all'interno. «Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay», ha dichiarato il giovane dietro al bancone secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia. Sulla scelta c'è polemica. «Scrivere "pistacchio gay" in una gelateria frequentata da bambini e giovanissimi, può alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura machista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera "debole"», ha dichiarato al quotidiano Luigi Tabita, attore, attivista, direttore del Giacinto festival che da anni segue le tematiche Lgbtqi+.

