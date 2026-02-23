Enel | Piano strategico 2026-2028 pianifica investimenti per 53 miliardi

Enel ha annunciato un piano strategico per il 2026-2028 che prevede investimenti di 53 miliardi di euro. La decisione deriva dal successo ottenuto nel triennio 2023-2025, durante il quale l’azienda ha raggiunto i propri obiettivi finanziari e distribuito circa 15 miliardi di euro tra dividendi e buyback. La crescita dell’EPS si è attestata in media al 9% all’anno, portandolo a 0,69 euro nel 2025. Ora, l’azienda punta a consolidare questa posizione.

Il Gruppo Enel ha chiuso il triennio 2023-2025 centrando pienamente i target finanziari che si era posto e garantendo al contempo la un ampio ritorno per gli azionisti, con circa 15 miliardi di euro distribuiti tra dividendi e buyback (l’EPS è cresciuto in media del 9% l’anno dal 2022 fino a raggiungere gli 0,69 euro previsti nel 2025). La solidità finanziaria raggiunta nello scorso triennio garantisce ora al Gruppo una flessibilità finanziaria di circa 15 miliardi di euro, per incrementare gli investimenti nelle geografie a più alto potenziale di crescita e, allo stesso tempo, migliorare ulteriormente la remunerazione degli azionisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Enel, investimenti per 53 miliardi nel periodo 2026-2028Enel ha annunciato investimenti per circa 53 miliardi di euro tra il 2026 e il 2028, causati dalla volontà di potenziare le reti e le fonti rinnovabili.

Arezzo Casa ha approvato la proposta del Piano degli Investimenti 2026-2028Il Consiglio di Amministrazione di Arezzo Casa ha dato l’approvazione al Piano degli Investimenti per il periodo 2026-2028, segnando un passo importante per lo sviluppo e la crescita dell’azienda nel prossimo triennio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Verso il CMD: il titolo Enel può ancora salire?; Enel, investimenti per 53 miliardi nel periodo 2026-2028; ENEL * PIANO STRATEGICO 2026-2028: INVESTIMENTI PER 53 MILIARDI DI EURO, IN AUMENTO DI 10 MILIARDI DI EURO / REMUNERAZIONE AGLI AZIONISTI IN AUMENTO ANCHE GRAZIE A SHARE BUY-BACK; Enel, investimenti da 53 miliardi nel periodo 2026-2028. Cattaneo Piano Strategico ambizioso e credibile.

Enel: in Piano 2026-2028 investimenti a 53 mld, +10 mld da precedente Piano (RCO)Focus su geografie dinamiche e remunerazione azionisti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 feb - Enel svela il Piano Strategico 2026-2028 che ... ilsole24ore.com

Enel: in Piano Eps fino a 0,80-0,82 euro al 2028, crescita annua 6% dividendo (RCO)Utile/azione a 0,69 euro in 2025, cedola a 0,49 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 feb - Nel Piano strategico 2026-2028 Enel prevede un ... ilsole24ore.com

Buche, avvallamenti e dossi: il Comune convoca Abbanoa e Enel per un piano d’azione CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook

Energia, il piano del governo per abbassare il costo delle bollette x.com