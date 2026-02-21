Morte bambino trapiantato legale famiglia | Sconcertato da tentativo di nascondere l' accaduto

La famiglia di un bambino deceduto dopo un trapianto esprime sconcerto per il tentativo di nascondere la verità sull’accaduto. Il legale spiega che, nonostante gli errori, il vero dolore deriva dal tentativo di celare i fatti. La Procura ha avviato le indagini e ha richiesto chiarimenti sul caso, che ha suscitato molte domande tra i residenti. La comunità attende risposte ufficiali e chiarimenti sulla vicenda.

"Ho sempre dichiarato che, per quanto gli errori fatti possano essere gravi, quello che ci ha sconvolto è stato il tentativo di nascondere". Lo ha detto Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, morto sabato mattina a poco meno di un mese dal trapianto e cui era stato sottoposto con un cuore danneggiato. "Sarà la procura a identificare se si tratta di omissioni", ha aggiunto l'avvocato.