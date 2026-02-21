Bambino trapiantato legale famiglia | Ci segnalano pagine dove chiedono soldi per Domenico

Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico, ha denunciato che circolano pagine online che chiedono soldi per il bambino morto sabato all’ospedale di Napoli, dopo un trapianto. Le richieste di denaro alimentano sospetti e fanno pensare a tentativi di truffa. La famiglia di Domenico, che aveva appena 8 anni, si trova ora a dover fare i conti con questa difficile situazione. Le autorità stanno indagando per chiarire i fatti.

"Ci stanno segnalando pagine dove chiedono soldi per Domenico". L'avvertimento è di Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, morto sabato all'ospedale di Napoli, dopo essere stato trapiantato con un cuore danneggiato. "Dobbiamo evitare che il nome di Domenico possa essere sporcato così". L'avvocato ha poi confermato l'intenzione di costituire una Fondazione con il nome del bambino.