Bufera di neve sull’Etna famiglia di turisti svizzeri salvata dopo ore in auto Tra loro una bambina di 4 anni

Una famiglia di turisti svizzeri, tra cui una bambina di 4 anni, è stata salvata dopo ore di blocco causato da una violenta bufera di neve sull’Etna. La famiglia si trovava in auto mentre si recava al rifugio, ma è stata colta impreparata dalle intense nevicate, rendendo necessario l’intervento di soccorsi.

Sono stati sorpresi da una violenta bufera di neve mentre si stavano recando nel rifugio sull’ Etna. La famiglia, composta da tre turisti svizzeri (tra cui una bambina di 4 anni ), è rimasta così bloccata in auto, impossibilitata a spostarsi. L’allarme è stato lanciato dal titolare della struttura ricettiva in cui alloggiava la famiglia, verso le 19.30. L’uomo ha contattato i militari della stazione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi, dicendo che i tre – una coppia e una bambina di 4 anni – non avevano fatto ritorno e che probabilmente erano bloccati in auto, ferma per la grande quantità di neve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bufera sull’Etna, famiglia svizzera salvata dal Soccorso Alpino della Guardia di FinanzaUna famiglia di turisti svizzeri è stata salvata dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sull’Etna, dove una violenta bufera di neve ha bloccato la loro auto vicino ai Crateri Silvestri.

Violenta bufera di neve sull'Etna, famiglia soccorsa dalla guardia di finanzaI militari della guardia di finanza di Nicolosi sono intervenuti ieri sera per soccorrere una famiglia di turisti svizzeri sorpresi da una violenta bufera di neve sull’Etna, nei pressi dei Crateri Silvestri.

