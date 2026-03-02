Etna piccola sciatrice soccorsa dalla polizia | era rimasta bloccata sulla pista

Una bambina è rimasta bloccata sulla neve mentre scendeva sulla pista dell’Etna. Impaurita, non riusciva a muoversi e ha chiesto aiuto. Gli agenti di polizia sono intervenuti e l’hanno soccorsa, portandola in sicurezza. La vicenda si è conclusa con un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine, che hanno garantito l’assistenza alla giovane sciatrice.

Una vicenda a lieto fine quella che ha visto protagonista una bimba che, impaurita, è rimasta bloccata sulla neve senza riuscire a proseguire in pista, fino a quando non è stata aiutata dagli agenti della polizia. La bambina di 9 anni si trovava in compagnia dei genitori per una giornata di.