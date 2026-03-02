Carlo Conti e il commento alla moglie su cosa indossare a Sanremo | Ha sorriso insieme a me leggerezza

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha commentato con la moglie Francesca riguardo ai jeans da non acquistare, sottolineando un sorriso condiviso tra loro. Conti ha poi spiegato il senso di quel commento, evidenziando un atteggiamento di leggerezza che ha accompagnato quella scena. La loro presenza è stata seguita con attenzione, mentre il presentatore ha approfondito il significato di quel momento.

L'ipocrisia di Carlo Conti a Sanremo: dice alla moglie cosa non può indossare, poi omaggia le vittime di femminicidi

Dimenticate il Carlo Conti impettito e riservato che vediamo in tv: ecco cosa ha confessato su sua moglie

Sanremo 2026: pasticcio in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in direttaLa terza serata del festival non scorre liscia e gli intoppi si susseguono sul palco dell'Ariston. Carlo Conti alle prese con una figuraccia tecnica, parole di troppo e l'ospitata di Irina Shayk, che ... libero.it

Last night at Festival di Sanremo, thanx Carlo Conti, Laura Pausini and RAI for having us facebook

Carlo Conti risponde alla «polemica» dei jeans e sua moglie #Sanremo2026 x.com