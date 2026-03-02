Ballerina di Sanremo risponde a Conti dopo il commento alla moglie | Mi ha sessualizzata per pantaloni da show

Durante la finale di Sanremo 2026, Carlo Conti ha commentato i jeans indossati da una ballerina, rivolgendosi alla moglie e dicendo:

Durante la finale di Sanremo 2026, Carlo Conti si è lasciato andare a un commento sui jeans indossati da una ballerina e, rivolgendosi alla moglie, ha detto: "Quel modello non lo comprare". La ballerina in questione, Francesca Tanas, gli ha risposto sui social: "Rai= feccia. Sessualizzata per dei pantaloni da show, chiedesse scusa anche a me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2027 con Stefano De Martino conduttore Co-conduttori: Herbert Ballerina e Gennarino Ospiti speciali: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni Co-conduttrici: Martina Miliddi, Emma, Belen Ospite internazionale: Sal Da Vinci che nel corso del 2026 arriver - facebook.com facebook

Che senso ha invitare Gino Cecchettin a #Sanremo per parlare del cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno se poi, prima del suo intervento, Carlo Conti dice candidamente alla moglie che non deve acquistare i jeans indossati da una ballerina sul palc x.com