Roma | Dipartimento Ambiente per pino caduto a Balduina nessuna richiesta abbattimento

Questa mattina un pino si è abbattuto in via Ugo de Carolis a Balduina. I residenti sono usciti di corsa, ma al momento non ci sono richieste ufficiali per l’abbattimento dell’albero. La polizia locale si è già mossa per mettere in sicurezza l’area, mentre i tecnici del Dipartimento Ambiente valuteranno nelle prossime ore se ci sono rischi o se si può intervenire diversamente. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha riacceso la paura tra chi vive in quella zona.

Questa mattina, un pino è caduto nella zona della Balduina, specificamente in via Ugo de Carolis 150. Secondo una nota ufficiale del Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale, l'albero ricadeva all'interno della proprietà condominiale e, pertanto, non può essere considerato parte del patrimonio arboreo della Capitale, che conta oltre 350.000 esemplari. Dettagli sull'alberatura caduta. All'interno del condominio erano presenti tre alberi della stessa specie, tutti con un'altezza superiore ai 15 metri e una circonferenza oltre i 150 cm. Per uno di questi tre esemplari, il 4 aprile 2025, è stata presentata al Dipartimento di Tutela Ambientale una richiesta di abbattimento.

