Balduina il cambio di viabilità non piace ai cittadinii | Una follia

Residenti della Balduina criticano il nuovo assetto della viabilità in via Venanzio Fortunato, definendolo “una follia” e “una situazione assurda, senza logica”. Diversi cittadini si sono espressi, manifestando il loro disappunto riguardo alle modifiche apportate, che hanno generato confusione e disagio nel quartiere. La modifica alla viabilità ha suscitato reazioni contrastanti tra chi vive nella zona.