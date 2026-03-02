Balduina il cambio di viabilità non piace ai cittadinii | Una follia
Residenti della Balduina criticano il nuovo assetto della viabilità in via Venanzio Fortunato, definendolo “una follia” e “una situazione assurda, senza logica”. Diversi cittadini si sono espressi, manifestando il loro disappunto riguardo alle modifiche apportate, che hanno generato confusione e disagio nel quartiere. La modifica alla viabilità ha suscitato reazioni contrastanti tra chi vive nella zona.
“Una situazione assurda, senza logica”. Così diversi residenti della Balduina hanato il cambio di viabilità di via Venanzio Fortunato. Una modifica non apprezzata dai cittadini, tanto che le istituzioni si sono già attivate e stanno studiando un secondo e rapido cambiamento della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: L'affondo di Radici in Comune sulla viabilità dell'8 dicembre: "Traffico il tilt e bus inadeguati. Giorno di follia"
Torremaggiore: donna salvata in pizzeria con la manovra di Heimlich, il sindaco ringrazia cittadinii "Prontezza, lucidità e grande senso civico"Di seguito una dichiarazione di Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore: Desidero esprimere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e...