Torremaggiore | donna salvata in pizzeria con la manovra di Heimlich il sindaco ringrazia cittadinii Prontezza lucidità e grande senso civico

Una donna di Torremaggiore è stata salvata grazie alla pronta manovra di Heimlich eseguita da alcuni clienti in una pizzeria, un gesto che ha evitato conseguenze più gravi. Il sindaco Emilio Di Pumpo ha elogiato la rapidità di intervento dei presenti, sottolineando il loro spirito civico e la capacità di agire in modo lucido in un momento di emergenza. Un testimone ha raccontato di aver visto la donna perdere conoscenza improvvisamente mentre stava mangiando, e subito alcuni presenti si sono mobilitati per aiutarla.

Di seguito una dichiarazione di Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore: Desidero esprimere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità torremaggiorese, il più sentito ringraziamento ai nostri concittadini che, con prontezza, lucidità e grande senso civico, sono intervenuti salvando la vita di una donna colta da malore in una pizzeria della nostra città. Un gesto di straordinaria umanità e responsabilità quello compiuto da Giovanni Petta e Michele Di Virgilio, che hanno eseguito con tempestività la manovra di Heimlich, con il prezioso supporto di Mariateresa Lariccia e Tina Colella. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

