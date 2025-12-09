L' affondo di Radici in Comune sulla viabilità dell' 8 dicembre | Traffico il tilt e bus inadeguati Giorno di follia

Radici in Comune denuncia il disastro della viabilità dell’8 dicembre, evidenziando traffico in tilt e autobus inadeguati. La giornata si è trasformata in un caos totale, con la città paralizzata da problemi di mobilità che si ripetono ormai consueti, anche nei giorni di festa.

"Traffico paralizzato e autobus inadeguati, nella giornata dell’8 dicembre: anche se è una scena che ormai si vede da tempo e non solo nei festivi, la città è stata travolta dal caos. Le strade bloccate, gli autobus incapaci di garantire un servizio adeguato e le automobili che, dopo giorni e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it