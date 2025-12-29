Torna operativo dopo i lavori l' ufficio postale di Perignano

L'ufficio postale di Perignano, in via Carlo Goldoni 41/43, è tornato operativo dopo i lavori di ristrutturazione. La riapertura permette di riprendere i principali servizi postali in modo più efficiente e moderno. La struttura, situata nel comune di Casciana Terme Lari, è ora disponibile per i cittadini, garantendo un servizio più funzionale e aggiornato alle esigenze della comunità.

E' tornato nuovamente disponibile al pubblico l'ufficio postale di Perignano, a Casciana Terme Lari. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Carlo Goldoni, 4143 pronti ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica.

