Paura e smog a Bagnoli l’imprenditore Ditto chiede chiarezza sulla salute a Bagnoli

L’imprenditore Ditto rompe il silenzio e chiede risposte chiare sulla situazione di Bagnoli. In una lettera aperta, si rivolge direttamente al sindaco Gaetano Manfredi, chiedendo se ci siano rischi per la salute legati all’inquinamento e allo smog nella zona. Ditto si presenta come cittadino, imprenditore e padre, e mette in evidenza come la preoccupazione non sia solo politica, ma anche personale. La sua richiesta arriva in un momento di tensione e proteste nella zona, dove si chiede di fare chiarezza sulle condizioni di

"Oltre ogni sterile polemica, oltre ogni graffito offensivo, oltre ogni lettura politica della protesta, sento il dovere di chiedere al sindaco Gaetano Manfredi, da cittadino, imprenditore e soprattutto da padre, se oggi esiste un problema di salute per chi vive o frequenta Bagnoli e le aree immediatamente vicine". Lo afferma Enrico Ditto, imprenditore napoletano attivo nel settore turistico, intervenendo nel dibattito sulle recenti preoccupazioni ambientali nell'area occidentale della città. "Le risse social le lasciamo ad altri. Io chiedo al primo cittadino, che è il primo responsabile della salute pubblica, di rispondere a una domanda che non nasce solo dalla piazza, ma che viene posta da settimane da tanti cittadini: quello che abbiamo respirato nell'ultimo mese rappresenta un rischio per i nostri polmoni e per quelli dei nostri figli? ".

