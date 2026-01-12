Fidanzatini di Policoro la madre scrive a Nordio | Fare chiarezza
La morte dei giovani Marirosa Andreotta e Luca Orioli, avvenuta a Policoro, rimane avvolta da un mistero. La madre di Marirosa ha scritto a Nordio chiedendo chiarezza, spinta dal dubbio tra un incidente domestico e un possibile omicidio. La vicenda solleva interrogativi sulla reale dinamica della tragedia, sottolineando l’importanza di un’accurata indagine per fare luce sulla morte dei due adolescenti.
Un banale incidente domestico o un efferato omicidio? È questo il dubbio che da sempre accompagna la morte dei due fidanzatini di Policoro, Marirosa Andreotta e Luca Orioli, rispettivamente 17 e 18 anni. I due furono trovati cadaveri il 23 marzo 1988 nel bagno della villetta appartenente alla famiglia di lei: Marirosa era nella vasca da bagno piena d’acqua, Luca sul pavimento. La madre di Luca, Olimpia Fuina Orioli non ha mai creduto all’ipotesi dell’incidente e continua a chiedere maggiore chiarezza. Anche perché non solo non si tratta dell’unica ad aver sollevato perplessità su risultati delle indagini - che comunque non sono risolutive e restano ipotetiche - ma perché si sono registrate alcune stranezze, tra cui l’assenza dell’ osso ioide di Luca nel corso della seconda autopsia sui ragazzi, avvenuta nel 2010. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
