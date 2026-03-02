Bagarre in Commissione al Senato Tajani | Conte ha alzato la voce la verità fa male – Il video

Durante una riunione in Commissione al Senato, Tajani ha affermato di aver detto che un attacco all’Italia metterebbe in pericolo il paese, e ha reagito alle domande sul suo viaggio a Dubai, chiedendo ai giornalisti a che punto siano arrivati con le domande. La discussione si è accesa, con Tajani che ha commentato un episodio in cui Conte avrebbe alzato la voce.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Ho detto che se l'Italia fosse attaccata sarebbe in pericolo, e voi mi chiedete del mio viaggio a Dubai? Ma a che punto siete arrivati?", così Tajani ai cronisti dopo l'informativa in Commissione al Senato sulla crisi iraniana, insieme al Ministro Crosetto. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. «Da solo, la mia famiglia è rimasta a Dubai» Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda.» – Il video . 🔗 Leggi su Open.online

