Quando l’assistito muore, la presenza della badante in casa può generare dubbi e incertezze. La legge italiana non garantisce automaticamente alla badante il diritto di rimanere nell’abitazione dopo la fine dell’assistenza. La permanenza dipende da accordi, contratti e dalle condizioni specifiche, rendendo questa situazione delicata e soggetta a diversi fattori legali. È importante conoscere i propri diritti e le eventuali procedure per affrontare questa fase.

Muore la persona assistita e la badante, che viveva stabilmente in casa, è ancora lì. È una situazione frequente e delicata: la badante può restare in casa dopo la morte dell’assistito oppure deve lasciare l’abitazione? Non c’è un diritto a rimanere nella casa. Con il decesso dell’assistito viene meno il presupposto che giustificava la convivenza e l’uso dell’immobile. Ma fermarsi a questa affermazione sarebbe riduttivo. Convivenza, residenza anagrafica e modalità di cessazione del rapporto di lavoro incidono su come e in quali tempi la badante deve lasciare l’abitazione e su quali strumenti spettano agli eredi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La badante può restare in casa dopo la morte dell’assistito?

