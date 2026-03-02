Avs propone una legge sul clima l’approfondimento

Il 5 marzo alle 18 si terrà un incontro nella sala della partecipazione in via Taverna 39 a Piacenza. Europa Verde di Piacenza invita i cittadini a partecipare, presentando il consigliere regionale e presidente della commissione territorio, ambiente e mobilità sostenibile dell’Emilia Romagna. L’evento è dedicato alla discussione sulla proposta di legge sul clima avanzata dall’Avs.

Europa Verde, sezione di Piacenza, informa la cittadinanza che giovedì 5 marzo alle ore 18 presso la sala della partecipazione in via Taverna n°39 il consigliere regionale e presidente della commissione territorio, ambiente e mobilità sostenibile dell'Emilia Romagna, Paolo Burani di Alleanza.