Trump abrogherà la legge Obama sul clima

Donald Trump annuncerà presto la cancellazione della legge sul clima varata durante l’amministrazione Obama. La mossa potrebbe aprire la strada a ulteriori tagli alle normative ambientali e cambiare di molto la politica americana in materia di energie rinnovabili e tutela ambientale. La decisione ha già scatenato reazioni contrastanti tra chi vede in questa scelta una ripresa economica e chi invece teme un passo indietro sui temi climatici.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abrogherà giovedì una legge adottata sotto la presidenza Obama che serviva da base per la lotta contro le emissioni di gas a effetto serra negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Sarà il più grande atto di deregolamentazione nella storia americana", ha sottolineato sostenendo che questo permetterà agli americani di risparmiare. Il provvedimento in questione, noto come 'Endangerment Finding' era stato adottato dall'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (Epa) nel 2009, sotto la presidenza dell'ex presidente democratico Barack Obama.

