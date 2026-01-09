Legge di bilancio approfondimento del Pd forlivese con il senatore Manca Una manovra senza visione

Il Pd forlivese invita a un incontro con il senatore Daniele Manca per analizzare la legge di bilancio 2026. L’appuntamento, che si terrà lunedì alle 20:30 al Circolo Arci Ronco di Forlì, offrirà un approfondimento sulla manovra, evidenziando le criticità e le prospettive future. Un’occasione per comprendere meglio le implicazioni della legge e il suo impatto sul territorio e sui cittadini.

"Legge di bilancio 2026: una manovra senza visione". Lunedì alle 20,30, al Circolo Arci Ronco di Forlì (viale Roma, 342) il Pd forlivese organizza un approfondimento su questo tema con il senatore Pd Daniele Manca. Sarà l'occasione per fare il punto sulla manovra varata dal Governo Meloni, sulle.

Legge di bilancio 2026: Irpef, rottamazione quinquies, locazioni brevi e regime forfetario - Legge di bilancio 2026: riduzione Irpef, rottamazione quinquies, nuove regole su locazioni brevi, plusvalenze e regime forfetario. edotto.com

Legge di Bilancio 2026: rimodulazione IRPEF e misure di detassazione - Legge di Bilancio 2026: modifiche IRPEF, detassazione, premi di risultato e trattamento integrativo speciale. edotto.com

Nella legge di bilancio 2026 un buono scuola da 1500 euro per famiglie a reddito medio-basso e un chiarimento sull’esenzione Imu - facebook.com facebook

Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità. Proseguiamo nel x.com

