avis festa per i 99 anni e cittadinanza benemerita a quattro donatori

L’Avis di Ancona ha celebrato ieri alla Mole Vanvitelliana il suo 99° anniversario con una festa dedicata ai donatori. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti di cittadinanza benemerita a quattro donatori. Sono state donate migliaia di sacche di sangue, coinvolgendo diverse generazioni di cittadini che condividono il gesto silenzioso della donazione.

Migliaia di sacche di sangue donate, generazioni di anconetani unite dallo stesso gesto silenzioso. L’Avis di Ancona ha celebrato ieri alla Mole Vanvitelliana la tradizionale Festa del donatore, per il 99esimo anniversario dalla fondazione. All’Auditorium si sono ritrovati soci, volontari e istituzioni. In rappresentanza del Comune l’assessore ai Servizi Sociali Manuela Caucci, che ha conferito la Cittadinanza Benemerita a 4 donatori distintisi per numero di donazioni e anzianità di iscrizione: Stefano Benigni, iscritto dal 1981 con 150 donazioni; Sauro Badaloni, dal 1978, 155 donazioni e ancora attivo; Eleonora Tremolini, iscritta dal 1987 con 100 donazioni; ed Enrica Rossini, dal 1998, con 110 donazioni e tuttora attiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

