Aveva tentato di abusare di un minore finisce in carcere giovane pakistano

Un giovane pakistano di 24 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver tentato di abusare di un minore. La vicenda giudiziaria si è conclusa con l’arresto dell’uomo, coinvolto in un episodio di aggressione nei confronti di un minorenne. La procedura si è svolta nelle ultime ore, con le autorità che hanno eseguito le formalità di rito.

I carabinieri delle Stazioni di Campogalliano e Soliera hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione.

Tenta di abusare di un 11enne, pakistano condannatoL’episodio era avvenuto l’8 gennaio 2019, in un negozio di generi alimentari che si trova a Porto Recanati.

