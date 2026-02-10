Tenta di abusare di un 11enne pakistano condannato

Un uomo pakistano di 29 anni è stato condannato dopo aver tentato di abusare di un ragazzino di 11 anni. Secondo le ricostruzioni, avrebbe trascinato il bambino nel bagno del negozio di alimentari e lo avrebbe afferrato per i fianchi. La vicenda si è svolta in un negozio di zona, e l’uomo ora dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni davanti alla giustizia.

L'episodio era avvenuto l'8 gennaio 2019, in un negozio di generi alimentari che si trova a Porto Recanati. Secondo l'accusa, il 29enne, un pakistano che vive a Recanati, avrebbe afferrato per un braccio un ragazzino che all'epoca dei fatti aveva 11 anni. Il piccolo sarebbe stato trascinato a forza nel bagno del negozio di prodotti alimentari. E il 29enne lo avrebbe afferrato per i fianchi, attirandolo a sé e spingendogli contro le parti intime. Il bambino era riuscito a divincolarsi e a scappare. Poi aveva raccontato tutto alla sua mamma e, poi, al padre che aveva fatto denuncia ai carabinieri.

