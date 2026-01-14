A Ravenna, un 19enne tunisino è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver rapinato un minorenne e di aver opposto resistenza durante l’arresto. In tribunale, l’individuo ha mostrato segni di agitazione, suscitando preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine. La vicenda evidenzia ancora una volta le tensioni nella zona della stazione, richiedendo attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza pubblica.

Ancora violenze e tensioni nella zona della stazione di Ravenna. I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un 19enne di origine tunisina, Abidi Rayen, con l’accusa di avere rapinato un minorenne e di avere poi avere fatto resistenza ai militari intervenuti. I fatti sono accaduti sabato scorso quando due pattuglie dell’Arma, nel transitare nei pressi della stazione, sono state fermate da un genitore perché il figlio qualche ora prima era stato vittima di rapina da parte di uno straniero il quale, dopo averlo minacciato, gli aveva sottratto un giubbotto di colore nero. I carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche del sospettato individuandolo poco dopo con ancora il giubbotto rapinato addosso: quindi lo hanno bloccato con non poca fatica poiché alla vista dei militari ha tentato di scappare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina un minore, finisce in carcere. E in tribunale dà in escandescenze

