Il mondo del basket europeo si trova a un crocevia cruciale, con l’arrivo dell’NBA che mette in discussione il suo equilibrio. La tensione tra l’Eurolega e il massimo campionato statunitense rischia di rivoluzionare il panorama sportivo, aprendo scenari inediti e sfide senza precedenti. Una guerra silenziosa, ma destinata a cambiare per sempre il volto del nostro basket.

© Ilnapolista.it - «In Europa avete voluto la concorrenza? E ora arriva l’Nba. L’Eurolega di che si lamenta?»

Nel basket europeo sta per scoppiare una “guerra” che potrebbe letteralmente cambiare tutto: quella tra l’Eurolega e l’Nba. A ottobre 2027 il campionato americano di fatto calerà in Europa con una sua costola, una competizione a 16 squadre (12 franchigie permanenti, tra cui probabilmente due italiane ). E l’Eurolega che fine farà? El Paìs l’ha chiesto a Jorge Garbajosa, che è il presidente di Fiba??Europe. La Fiba è la federazione mondiale di basket. Secondo lui il basket europeo “è nel mezzo di una transizione verso qualcosa di molto luminoso. Se parliamo dell’arrivo dell’Nba in Europa e della riorganizzazione delle competizioni per club, ci troviamo in un periodo di studio e decisioni che avranno un impatto sul basket europeo e mondiale per i prossimi 25 anni”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: L’Nba alle porte dell’Europa, il boss dell’Eurolega: «Non ci ascoltano, siamo frustrati»

Leggi anche: La settimana di grande basket su Sky e NOW: NBA, Serie A, Eurolega ed Eurocup

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L’Ue ha ucciso un’altra fabbrica, ha ragione Burioni e Cazzullo: quindi, oggi….

La Commissione europea multa Google: dovrà pagare 3 miliardi di euro per aver violato le regole sulla concorrenza - Una multa salata ed esemplare quella che la Commissione europea ha annunciato nella giornata di venerdì. corriere.it

Più Europa, più concorrenza: un'agenda per il mercato bancario. Il caso Revolut - Altro che extraprofitti e prelievi straordinari, il governo dovrebbe pensare a una maggiore liberalizzazione del settore banche, rimuovendo le barriere che oggi rallentano l’ingresso di nuovi istituti ... ilfoglio.it

Anche all'Europa non piace l'IA di WhatsApp: nuova indagine antitrust dopo quella dell'Italia - La Commissione Europea ha avviato un'indagine per verificare se Meta abbia abusato della sua posizione dominante integrando il suo assistente IA in WhatsApp, violando le regole della concorrenza. msn.com