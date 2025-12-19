In Europa avete voluto la concorrenza? E ora arriva l’Nba L’Eurolega di che si lamenta?
Il mondo del basket europeo si trova a un crocevia cruciale, con l’arrivo dell’NBA che mette in discussione il suo equilibrio. La tensione tra l’Eurolega e il massimo campionato statunitense rischia di rivoluzionare il panorama sportivo, aprendo scenari inediti e sfide senza precedenti. Una guerra silenziosa, ma destinata a cambiare per sempre il volto del nostro basket.
Nel basket europeo sta per scoppiare una “guerra” che potrebbe letteralmente cambiare tutto: quella tra l’Eurolega e l’Nba. A ottobre 2027 il campionato americano di fatto calerà in Europa con una sua costola, una competizione a 16 squadre (12 franchigie permanenti, tra cui probabilmente due italiane ). E l’Eurolega che fine farà? El Paìs l’ha chiesto a Jorge Garbajosa, che è il presidente di Fiba??Europe. La Fiba è la federazione mondiale di basket. Secondo lui il basket europeo “è nel mezzo di una transizione verso qualcosa di molto luminoso. Se parliamo dell’arrivo dell’Nba in Europa e della riorganizzazione delle competizioni per club, ci troviamo in un periodo di studio e decisioni che avranno un impatto sul basket europeo e mondiale per i prossimi 25 anni”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
