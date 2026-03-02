Avellino giustizia in bilico? NO dei professionisti alla nuova riforma
A Avellino oggi si è svolto un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia, intitolato “Riforma della Giustizia – Le ragioni di una scelta”. Nella Sala De Mita del Carcere Borbonico, magistrati, avvocati, accademici e politici hanno partecipato alla discussione, condividendo le proprie opinioni e analizzando le implicazioni della proposta di modifica del sistema giudiziario. L’evento ha visto un confronto aperto su tematiche legate al settore.
