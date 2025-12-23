No alla riforma della giustizia | Rifondazione Comunista e Avs lanciano il comitato dei partiti

Rifondazione Comunista, insieme a Sinistra Italiana e Verdi, ha costituito a Palermo il comitato delle forze politiche per opporsi alla riforma della giustizia. Questa iniziativa mira a promuovere un confronto condiviso e a informare i cittadini sulle implicazioni della proposta di modifica del sistema giudiziario. Il comitato rappresenta un punto di partenza per un dialogo trasparente e responsabile sulle future scelte legislative in materia di giustizia.

Rifondazione Comunista, sinistra italiana e verdi danno vita, a Palermo, al comitato delle forze politiche per il no alla riforma della giustizia. La divisione dei poteri dello Stato, disegnato dalla Costituzione italiana, è posto a baluardo della difesa dei valori e dei principi della repubblica.

Riforma della giustizia, scendono in campo i comitati del no e del sì. Ecco le loro ragioni - I comitati del sì e del no alla riforma della giustizia scendono in campo oggi sabato 20 dicembre ad Arezzo. corrierediarezzo.it

Il referendum sulla riforma della giustizia si voterà in due giorni, ma non sono ancora state decise le date x.com

SIcomunicazione Rosso. . Entra nel vivo il dibattito sul referendum confermativo della Riforma della Giustizia, voluto dal Governo, che in primavera chiamerà alle urne gli italiani ad esprimersi sul Sì o sul No. Tra i punti: la separazione delle carriere tra pubblico - facebook.com facebook

