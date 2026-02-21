M5S ad Avellino presidio contro la riforma | Giustizia indipendente no al controllo politico

A Avellino, il Movimento 5 Stelle ha organizzato un presidio davanti alla stazione di Avellino Scalo per protestare contro la proposta di riforma giudiziaria. La manifestazione ha visto la presenza di cittadini e attivisti che hanno esposto cartelli e ascoltato interventi sul rischio di un eccessivo controllo politico sui tribunali. La mobilitazione si è concentrata sulla difesa dell’indipendenza della giustizia e contro ogni tentativo di interferenza. La protesta si è conclusa con un appello a mantenere autonomia e trasparenza.

AVELLINO – Una stazione ferroviaria, Avellino Scalo. Sedie, microfoni, facce attente. Il titolo dell’incontro è netto: «Quando la politica vuole controllare la giustizia la risposta è No». Lo organizza il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle. Si parla della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Senza giri larghi. Il Movimento 5 Stelle si mobilita presso la stazione di Avellino Scalo, portando l'attenzione pubblica sulla questione della separazione delle carriere. L'iniziativa raccoglie cittadini e simpatizzanti attorno a un tema sentito come fondamentale per l’indipendenza della giustizia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Referendum giustizia, ad Avellino il fronte del Sì: separazione delle carriere e riforma dell’autogoverno al centro del confrontoIl Comitato SÌ Separa ha organizzato oggi un incontro al Circolo della Stampa di Avellino, per spiegare i motivi del sì al referendum sulla giustizia. Referendum 2026, segretario Magistratura Indipendente Galoppi al GdI: “Contrario a questa riforma, non risolverà i problemi della giustizia”Claudio Galoppi, segretario di Magistratura Indipendente, si schiera contro la riforma sulla giustizia proposta per il 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: M5S, chiesto presidio stabile della polizia municipale allo Zen; Senza consenso è stupro: la protesta delle piazze contro la legge Bongiorno; Giustizia le ragioni del sì e del no al referendum. M5s, la Vicepresidente del Senato Castellone in città per il No al Referendum«Quando la politica vuole controllare la giustizia la risposta è No». È questo il tema dell’incontro informativo che si è tenuto ad Avellino Scalo, all’interno della Stazione ferroviaria, organizzato ... irpinianews.it Referendum giustizia, M5s e le Senatrici Castellone e Gaudiano ad Avellino per le ragioni del noSi terrà sabato 21 febbraio 2026, alle ore 10:00, un incontro informativo dedicato al referendum sulla giustizia presso Avellino Scalo, in via Francesco Tedesco n. 646, nel rione Ferrovia del capolu ... irpinianews.it La senatrice è intervenuta a un incontro promosso dal Gruppo territoriale di Avellino del M5S - facebook.com facebook