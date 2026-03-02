Avellino e l’Irpinia trionfano sul palcoscenico mondiale della cinofilia

Da avellinotoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino e l’Irpinia si distinguono a livello mondiale nel campo della cinofilia grazie alla partecipazione di Francesco Maria Imbimbo e di Asami, un cane lupo cecoslovacco, durante la manifestazione Winter Danube 2026. La competizione si è svolta recentemente, attirando l’attenzione internazionale sul territorio e sui protagonisti locali. Entrambi hanno ottenuto riconoscimenti significativi durante l’evento, che si è tenuto in Europa.

Avellino e l’Irpinia salgono ai vertici della cinofilia internazionale con Francesco Maria Imbimbo e Asami, esemplare di cane lupo cecoslovacco, protagonista alla manifestazione Winter Danube 2026.In un’esposizione che ha registrato 1.670 cani iscritti, il binomio ha conquistato un risultato di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

