Irpinia tra precarietà e fuga demografica | l’appello della CGIL Avellino

L’Irpinia affronta un difficile quadro sociale, segnato da precarietà e crescente fuga demografica. La CGIL Avellino evidenzia le sfide di una provincia in crisi, impegnata a trovare soluzioni per rilanciare l’occupazione e stabilizzare la comunità locale. In questo contesto, l’appello è rivolto a istituzioni e cittadini per rafforzare il dialogo e promuovere interventi concreti a tutela del territorio e delle sue persone.

