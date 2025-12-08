Ascoli autovelox nel mirino La prefettura accoglie il ricorso | Non è omologato Prima multa annullata

Corriereadriatico.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASCOLI Il caso autovelox non omologati e, quindi, non utilizzabili per sanzionare gli automobilisti per eccesso di velocità con rilevamento automatico, esploso ormai da mesi a livello. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

