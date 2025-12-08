Ascoli autovelox nel mirino La prefettura accoglie il ricorso | Non è omologato Prima multa annullata
ASCOLI Il caso autovelox non omologati e, quindi, non utilizzabili per sanzionare gli automobilisti per eccesso di velocità con rilevamento automatico, esploso ormai da mesi a livello. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Argomenti simili trattati di recente
La società Ecoinnova informa i cittadini di Ascoli Piceno che LUNEDI' 8 DICEMBRE , FESTA DELL'IMMACOLATA , il servizio di ritiro dei rifiuti NON sarà effettuato. Per tutti coloro che avessero bisogno di smaltire i propri rifiuti, si rammenta che l'Ecocentro di via - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli, autovelox nel mirino. La prefettura accoglie il ricorso: «Non è omologato». Prima multa annullata - ASCOLI Il caso autovelox non omologati e, quindi, non utilizzabili per sanzionare gli automobilisti per eccesso di velocità con rilevamento automatico, esploso ormai da mesi a ... Si legge su corriereadriatico.it
Autovelox, il prefetto spegne tre dispositivi. Stop alle postazioni di Galliera e San Martino di Lupari: mancano i requisiti - Dopo la ricognizione della Prefettura di Padova, rimangono spenti due autovelox nel Comune di Galliera Veneta ed uno a Campagnalta di San Martino di Lupari, tutti sulla Strada Regionale 53 ... Lo riporta ilgazzettino.it
Autovelox da spegnere: "Il Comune ha seguito l’invito della Prefettura?" - Lo ha chiesto in consiglio comunale l’esponente di “Insieme Per Spoleto“, Giancarlo Cintioli prima di entrare ... Riporta lanazione.it