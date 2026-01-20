multato da autovelox non omologato fa ricorso pure un ex giudice

Un ex giudice di pace ha presentato ricorso contro una multa rilevata da un autovelox non omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo caso riapre il dibattito sull’effettiva validità delle sanzioni emesse da dispositivi non conformi alle normative vigenti. La questione solleva importanti considerazioni sulla legittimità delle multe e sulla necessità di verificare l’omologazione degli strumenti di rilevamento della velocità.

Si riapre la discussione sugli autovelox non a norma, ovvero non omologati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: a far luce su un nuovo caso di multa che non deve essere pagata è nientemeno che un ex giudice di pace che ha fatto ricorso dopo essersi visto recapitata una multa comminata da un dispositivo non omologato. Cosa è successo. A raccontare la vicenda al Corriere della Sera è stato Marco Suttini che ha esercitato la carica di giudice di pace dal 2003 al 2019 occupandosi, nella sua carriera, di migliaia di casi simili al suo valutando, ogni volta, quali fossero le sanzioni corrette e quali no. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ex giudice di pace multato due volte dall’autovelox di Bosaro: ‘Ho fatto ricorso, vincerò’Un ex giudice di pace di Bosaro, noto per aver annullato multe ingiuste, si trova ora a contestare due sanzioni ricevute dall’autovelox locale.

