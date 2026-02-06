Autostrada A11 | tratto Chiesina Uzzanese-Altopascio chiuso per due notti

Questa notte e stanotte l’autostrada A11 tra Chiesina Uzzanese e Altopascio sarà chiusa. La chiusura durerà due notti e crea disagi per chi deve viaggiare in direzione Firenze o Pisa. Chi passa di lì dovrà seguire i percorsi alternativi indicati in loco. La polizia stradale invita gli automobilisti a pianificare in anticipo gli spostamenti.

-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiuso il tratto Chiesina Uzzanese-Altopascio, verso Pisa. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio; -dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 febbraio, sarà chiuso il tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese, verso Firenze. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 alla stazione di Chiesina Uzzanese.

