Autostrada A1 | chiusura notturna della stazione Arezzo

Da firenzepost.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si informa che, a causa di lavori in corso, la stazione di Arezzo sull'autostrada A1 sarà chiusa durante le ore notturne. Per chi transita in zona, si consiglia di utilizzare l’uscita di Valdarno come alternativa. La chiusura temporanea è stata comunicata da Firenze Post e si svolgerà nelle ore indicate, al fine di garantire la sicurezza e il completamento delle opere.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valdarno. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 chiusura notturna della stazione arezzo

© Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusura notturna della stazione Arezzo

Leggi anche: Autostrada A1: chiusura notturna della stazione Incisa Reggello

Leggi anche: Autostrada A1: chiusura notturna della stazione Firenze Impruneta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chiusura di un casello sull’Autostrada A1 Roma Napoli: uscita alternativa consigliata; A1 Milano-Napoli, chiusa l'uscita di Colleferro per diversi giorni. Tutte le informazioni; Frosinone: Società Autostrade. A1 Roma-Napoli. Chiusure notturne delle stazioni di Ceprano, San Vittore e Cassino per lavori di manutenzione; Chiude il casello di Ferentino: ecco quando.

autostrada a1 chiusura notturnaChiusura notturna dello svincolo di Colleferro per lavori sulla A1 -  Sono in programma lavori di ispezione e manutenzione sul viadotto che attraversa il fiume Sacco e la Strada Statale Casilina, lungo l’Autostrada A1 Milano–Napoli, in direzione Napoli. lanotiziaoggi.it

autostrada a1 chiusura notturnaA1, chiusure notturne di Firenze Scandicci e delle aree di parcheggio Villa Costanza - Per consentire attività di ispezione e manutenzione al cavalcavia, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura che interesseranno la ... 055firenze.it

A1, chiusure notturne venerdì 9 gennaio a Melegnano e Binasco - Interessati anche i collegamenti con la tangenziale A58 TEEM. varesenews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.