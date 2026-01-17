Autostrada A1 | chiusura notturna della stazione Arezzo

Si informa che, a causa di lavori in corso, la stazione di Arezzo sull'autostrada A1 sarà chiusa durante le ore notturne. Per chi transita in zona, si consiglia di utilizzare l’uscita di Valdarno come alternativa. La chiusura temporanea è stata comunicata da Firenze Post e si svolgerà nelle ore indicate, al fine di garantire la sicurezza e il completamento delle opere.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valdarno. L'articolo proviene da Firenze Post.

