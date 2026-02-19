Miserendino | La sanità calabrese ha bisogno di risorse aggiuntive

Miserendino denuncia che la sanità calabrese soffre di mancanza di fondi sufficienti. La causa principale è il sottofinanziamento cronico che limita i servizi e le strutture sanitarie. Nei recenti controlli, sono stati riscontrati ritardi nelle forniture di medicinali e interventi rinviati a causa della carenza di risorse. La regione ha bisogno di investimenti concreti per migliorare l’assistenza ai cittadini e ridurre le liste d’attesa. La richiesta di maggiori fondi si fa sempre più pressante.

Sanità Calabrese, Miserendino Rivendica Investimenti per Uscire dal Commissariamento. La sanità calabrese è ancora una volta al centro di un acceso dibattito sulla necessità di maggiori risorse economiche. Gandolfo Miserendino, direttore generale di Azienda Zero, ha ribadito con forza che non si potrà rinunciare a investimenti adeguati per garantire un miglioramento del sistema sanitario regionale, in un confronto continuo con i ministeri competenti. La questione è cruciale per il futuro dell'assistenza sanitaria in Calabria e per la sua uscita dal commissariamento. Un Confronto Aperto con il Governo Centrale.