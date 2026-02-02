Due persone ferite di cui una grave in uno scontro tra auto in A4

Questa mattina lungo l’autostrada A4, due auto si sono scontrate e hanno causato il ferimento di due persone. Una di loro si trova in condizioni gravi, mentre l’altra ha riportato ferite più leggere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

L'incidente ha avuto luogo tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, in direzione Venezia, nella mattinata di lunedì. In aiuto dei feriti si sono diretti sul posto vigili del fuoco e personale del 118 Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la A4 nella mattinata di lunedì. Stando alle prime informazioni raccolte, intorno alle ore 8 due auto sarebbero entrate in collisione tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, in direzione Venezia, circa all'altezza del km 258, con una dinamica al vaglio degli agenti della sottosezione di polizia autostradale di Verona Sud.

