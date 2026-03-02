Auto si schianta contro un bus sulla Provinciale | traffico nel caos e lunghe code

Questa mattina a Nuvolera, un’auto e un autobus di linea di Arriva Italia sono entrati in collisione all’incrocio tra la Strada Provinciale 4 e via Costanti. L’incidente ha provocato lunghe code e caos nel traffico, creando disagi per gli automobilisti in transito sulla provinciale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e verificare eventuali feriti.

Mattinata complicata quella di oggi, lunedì 2 marzo, a Nuvolera, dove un’auto e un autobus di linea di Arriva Italia sono rimasti coinvolti in un incidente all’incrocio tra la Strada Provinciale 4 e via Costanti.Lo schianto, avvenuto verso le 8.30 in un punto particolarmente trafficato della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

