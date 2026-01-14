Travolta da un' auto ragazzina in ospedale | traffico nel caos sulla Provinciale

Nella mattinata di oggi, sulla Provinciale, si è verificato un incidente che ha coinvolto una ragazzina rimasta ferita dopo essere stata travolta da un’auto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7, durante l’ora di punta, causando congestione del traffico e disagi per i pendolari. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e accertare le dinamiche dell’incidente.

Ragazza travolta da un’auto all’ora di punta del mattino per i pendolari. Erano da poco passate le 7.40 di oggi, mercoledì 14 gennaio, quando una 16enne è stata investita da un’auto in via Triumplina (Sp237), a Brescia, mentre si trovava in prossimità delle strisce pedonali e della fermata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Terribile frontale sulla Provinciale: due feriti e traffico nel caos Leggi anche: Travolta da un’auto e sbalzata dalla bici sulla provinciale: Silvia muore a 36 anni, tragedia a Oristano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Travolta da un'auto, ragazzina in ospedale: traffico nel caos sulla Provinciale; Livorno in ansia per la studentessa travolta da uno scooter: Forza bimba; Olmo, travolta sulle strisce a 17 anni, «Servono interventi per la sicurezza»; Va a trovare il figlio in ospedale, Anna Colonna travolta da un'auto e morta dopo 24 ore di agonia. Travolta da un'auto mentre attraversa la strada, momenti di paura per una 15enne: in azione i soccorsi - E' stata trasportata in ospedale con diversi traumi la ragazza di 15 anni investita nelle scorse ore da un'auto a Pordenone, mentre attraversava sulle strisce. ildolomiti.it

Ragazzo travolto da un'auto sulla Toscoromagnola - Cascina: Il giovane, di 15 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato portato all'ospedale di Cisanello in codice rosso ... toscanamedianews.it

Grave una ragazza di 16 anni travolta da uno scooter - LIVORNO: Spaventoso scontro in viale Carducci, vicino alla stazione: la moto ha colpito la giovane, che è stata poi trasferita d'urgenza in ospedale ... toscanamedianews.it

Teleregione. . TRANI - PALMA CADUTA SU AUTO: "TRAGEDIA EVITATA MA NON SI PARLI DI FATALITÀ" La figlia di uno degli occupanti nell'auto travolta dal violento crollo della palma in Piazza Libertà lo scorso 10 gennaio affida ad un post sui social il prop facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.