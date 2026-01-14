Travolta da un' auto ragazzina in ospedale | traffico nel caos sulla Provinciale

Nella mattinata di oggi, sulla Provinciale, si è verificato un incidente che ha coinvolto una ragazzina rimasta ferita dopo essere stata travolta da un’auto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7, durante l’ora di punta, causando congestione del traffico e disagi per i pendolari. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e accertare le dinamiche dell’incidente.

Ragazza travolta da un’auto all’ora di punta del mattino per i pendolari. Erano da poco passate le 7.40 di oggi, mercoledì 14 gennaio, quando una 16enne è stata investita da un’auto in via Triumplina (Sp237), a Brescia, mentre si trovava in prossimità delle strisce pedonali e della fermata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

