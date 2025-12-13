Auto sbanda e si schianta di fronte a un' azienda | ragazza in ospedale

A Sarezzo, una ragazza di 23 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale questa mattina alle 8, quando la sua auto ha sbandato e si è schiantata di fronte a un'azienda. L'intervento dei soccorritori ha permesso il trasferimento in ospedale per le cure del caso.

Soccorsi in azione a Sarezzo: una ragazza di 23 anni è stata trasportata in ospedale dopo un'uscita di strada in auto alle 8.30 di questa mattina, sabato 13 dicembre, in via Seradello nella frazione di Ponte Zanano, nei pressi della ditta PFB Pressofusioni.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia.

