Auto ribaltata a Caronno Pertusella ferita donna di 65 anni

Questa mattina poco prima delle 8 a Caronno Pertusella si è verificato un incidente stradale in cui un'auto si è ribaltata. Una donna di 65 anni è rimasta ferita nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le dinamiche dell’incidente. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

