Auto ribaltata a Senna Comasco ferita una donna di 45 anni estratta dall’abitacolo

Questa mattina a Senna Comasco, in via Intimiano, si è verificato un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto una donna di 45 anni dall’abitacolo. Le condizioni della donna sono attualmente in fase di valutazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo.

