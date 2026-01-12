Auto ribaltata a Senna Comasco ferita una donna di 45 anni estratta dall’abitacolo
Questa mattina a Senna Comasco, in via Intimiano, si è verificato un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto una donna di 45 anni dall’abitacolo. Le condizioni della donna sono attualmente in fase di valutazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo.
Auto ribaltata dopo un incidente stradale questa mattina a Senna Comasco, in via Intimiano. L’allarme è scattato intorno alle 8.30, su richiesta del 118, per una vettura finita su un fianco con una persona rimasta all’interno dell’abitacolo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it
