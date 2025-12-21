Incendio nel parcheggio per camper di Caronno Pertusella | in fiamme 5 mezzi
Caronno Pertusella (Varese), 21 dicembre 2025 – Incendio in un parcheggio per camper a Caronno Pertusella, nel Basso Varesotto. Il rogo si è sviluppato nella mattinata odierna, domenica 21 dicembre, intorno alle 11 nel rimessaggio di vicolo Varese. le fiamme hanno interessato quattro camper e una roulotte mentre una densa colonna di fumo si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza. L’intervento dei Vigili del fuoco con due autopompe, un’autobotte e un fuoristrada ha consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio ad altri veicoli presenti nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Incendio centro camper a Caronno Pertusella, danni ingenti, le immagini
Leggi anche: Fumo nero in cielo da Caronno Pertusella, incendio camper sulla Varesina
Incendio centro camper a Caronno Pertusella, danni ingenti, le immagini - Diversi camper parcheggiati nell’area espositiva del centro vendita di Caronno Pertusella sono andati distrutti nell’incendio che si è sviluppato questa ... ilnotiziario.net
Camper in fiamme nella rivendita: cinque mezzi distrutti, nessun ferito - L’incendio è divampato nella tarda mattinata a Caronno Pertusella: intervento decisivo dei vigili del fuoco per evitare conseguenze peggiori ... laprovinciadivarese.it
Incendio in un rimessaggio di camper a Caronno Pertusella: soccorso un uomo di 55 anni - Un incendio si è sviluppato nella mattinata di domenica 21 dicembre in vicolo Varese, a Caronno Pertusella. varesenews.it
LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/incendio-in-un-parcheggio-a-gropello-cairoli-tre-auto-avvolte-dalle-fiamme/ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.