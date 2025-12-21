Incendio nel parcheggio per camper di Caronno Pertusella | in fiamme 5 mezzi

Caronno Pertusella (Varese), 21 dicembre 2025 – Incendio in un parcheggio per camper a Caronno Pertusella, nel Basso Varesotto. Il rogo si è sviluppato nella mattinata odierna, domenica 21 dicembre, intorno alle 11 nel rimessaggio di vicolo Varese. le fiamme hanno interessato quattro camper e una roulotte mentre una densa colonna di fumo si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza. L’intervento dei Vigili del fuoco con due autopompe, un’autobotte e un fuoristrada ha consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio ad altri veicoli presenti nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

