Laveno Mombello l’auto sbanda e finisce nella scarpata | veicolo distrutto ferito il ragazzo al volante

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laveno Mombello (Varese), 25 dicembre 2025 –  La notte di Natale ha rischiato di virare in tragedia per un giovane al volante di un’auto sulla provinciale 69 a Laveno Mombello,  in provincia di Varese. Il ragazzo, per cause da accertare – un’incertezza, forse un colpo di sonno e, non è da escludere, la pioggia battente che aveva reso sdrucciolevole l’asfalto – è finito   f   uori strada precipitando in una scarpata a lato della strada.  L’auto distrutta  . L’incidente, in cui nessun altro veicolo è rimasto coinvolto, si è verificato intorno alle 4,40 circa del mattino di oggi 25 dicembre. Il ragazzo a un certo punto non è più riuscito a controllare il veicolo, che è così uscito di carreggiata finendo, appunto, nella scarpata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

