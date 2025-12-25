Laveno Mombello (Varese), 25 dicembre 2025 – La notte di Natale ha rischiato di virare in tragedia per un giovane al volante di un’auto sulla provinciale 69 a Laveno Mombello, in provincia di Varese. Il ragazzo, per cause da accertare – un’incertezza, forse un colpo di sonno e, non è da escludere, la pioggia battente che aveva reso sdrucciolevole l’asfalto – è finito f uori strada precipitando in una scarpata a lato della strada. L’auto distrutta . L’incidente, in cui nessun altro veicolo è rimasto coinvolto, si è verificato intorno alle 4,40 circa del mattino di oggi 25 dicembre. Il ragazzo a un certo punto non è più riuscito a controllare il veicolo, che è così uscito di carreggiata finendo, appunto, nella scarpata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laveno Mombello, l'auto sbanda e finisce nella scarpata: veicolo distrutto, ferito il ragazzo al volante

