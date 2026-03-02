Auto in fuga provoca un incidente morti una coppia e il figlio a Roma

A Roma, una fuga in auto ha portato a un incidente in cui hanno perso la vita una coppia e il loro figlio. L’episodio è iniziato quando un veicolo, sottoposto a controllo dalla polizia nel quartiere Quarticciolo, ha accelerato e si è dato alla fuga. L’inseguimento si è concluso con un incidente mortale che ha coinvolto le tre persone.

Tre persone, una coppia e il loro figlio, sono morte durante un inseguimento a Roma. Tutto è nato da un veicolo che, sottoposto a controllo da un equipaggio della polizia in zona Quarticciolo, si è dato alla fuga. Durante l'inseguimento si è aggiunto un secondo equipaggio dei carabinieri. La macchina in fuga, giunta all'altezza di via Collanina, ha invaso il senso di marcia opposto, impattando contro un secondo veicolo privato, a bordo del quale viaggiavano le tre vittime. I tre occupati della macchina in fuga sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza.