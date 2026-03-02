A Roma, un inseguimento in auto in zona Quarticciolo ha portato a un incidente nel quale hanno perso la vita una coppia e il loro figlio. Tre persone erano a bordo di un veicolo che, dopo essere stato fermato dalla polizia, si è dato alla fuga e ha causato lo scontro. L'incidente si è verificato durante il tentativo di blocco da parte degli agenti.

Tre persone sono morte durante un inseguimento a Roma. Tutto è nato veicolo sottoposto a controllo da un equipaggio della polizia in zona Quarticciolo si è dato alla fuga. Durante l’inseguimento si è aggiunto un secondo equipaggio dei carabinieri. La macchina in fuga, giunta all’altezza di via Collanina, ha invaso il senso di marcia opposto, impattando contro un secondo veicolo. Nello scontro sono morte tre persone: madre, padre e il figlio. Tre occupanti della macchina in fuga sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza. All’interno dell’abitacolo del veicolo che si è dato alla fuga, sono stati trovati jammer e cacciaviti atti allo scasso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Roma, fuga in auto: provocano un incidente. Morti una coppia e il figlio

Ladri in fuga provocano incidente stradale: sterminata una famiglia a Roma

Ladri in fuga dalla polizia si schiantano contro un’auto, distrutta una famigliaROMA – Tre morti durante un inseguimento avvenuto nella tarda serata di domenica 1 marzo a Roma, dove un’auto in fuga, una Yaris, ha invaso l’altra corsia schiantandosi contro un’altra macchina. Dalle ... livesicilia.it

Roma, fuggono all’alt in auto e causano incidente: tre morti, famiglia distruttaUn'auto è fuggita all'alt della polizia, ieri sera nella zona del Quarticciolo a Roma, e ne è nato un'inseguimento durante il quale l'auto in fuga ha invaso ... lapresse.it

la Repubblica. . Sei uomini a bordo di una Yaris che non si fermano all’alt della polizia. L’inseguimento a tutta velocità per le strade di Roma e poi lo schianto in via Collatina contro una Punto che stava riportando a casa una famiglia romana: padre e madre, ri facebook

