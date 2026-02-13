Aumento stipendi sanità arriva l’ok per medici e altri dirigenti con il nuovo Ccnl

Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri per approvare il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), che prevede aumenti salariali per medici e altri dirigenti della sanità. La decisione arriva dopo mesi di trattative, mentre in alcune regioni le retribuzioni di medici e dirigenti sanitari continuano a essere sotto la media nazionale. Un dettaglio che distingue questa approvazione è la copertura di aumenti anche per i dirigenti di aziende ospedaliere e per il personale tecnico e amministrativo.

Dopo mesi di attesa e trattative, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di autorizzare il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a esprimere il parere favorevole sul Ccnl che riguarda direttamente il personale dirigenziale dell’area Sanità. Non si tratta solo di un aumento in busta paga, ma di un intervento più ampio che tocca retribuzioni, indennità, organizzazione del lavoro, tutele e carriera. Le novità introdotte riguardano in particolare medici, veterinari, dirigenti sanitari e professionisti della sanità pubblica. Ccnl Sanità, via libera del Governo agli aumenti. L’ipotesi di Ccnl del personale dirigenziale dell’area Sanità è stata sottoscritta il 18 novembre 2025 dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali di categoria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

I dirigenti della sanità romagnola continuano a far parlare di sé.

