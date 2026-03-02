Iran l’audizione di Tajani e Crosetto | La crisi minaccia la nostra sicurezza

Oggi, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, hanno partecipato a un'audizione davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera. Durante l'incontro, hanno fornito un'informativa urgente sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico, evidenziando che la crisi in quella regione rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale.

I due ministri hanno spiegato le dinamiche di crisi degli ultimi giorni, riferendo che dai Paesi del Golfo sono arrivate richieste di aiuto: “La guerra commerciale arriva dove non arrivano i missili” Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, questo pomeriggio si è presentato in audizione davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera, per l'informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Sono ore difficili, cariche di tensioni”, ha spiegato il ministro presentando la situazione attuale dell’area e sottolineando che gli “Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e con riservatezza quando intervenire”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

