Attivisti MuBasta ancora in presidio sotto la questura | in tre trasferite alla Dozza

Gli attivisti del comitato MuBasta sono ancora radunati davanti alla Questura di Bologna, dove si sono verificati i fermi durante le tensioni al Mitilini Moneta. In tutto, tre persone sono state trasferite alla Dozza, mentre il presidio continua con diverse presenze. La situazione rimane sotto osservazione mentre gli attivisti mantengono la loro presenza in via.

Prosegue il presidio degli attivisti del comitato MuBasta davanti alla Questura di Bologna dopo i fermi avvenuti durante le tensioni al Mitilini Moneta. Secondo quanto riferito dal movimento, delle sei persone inizialmente fermate tre sarebbero state rilasciate, mentre le altre tre sono in fase.