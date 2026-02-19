La situazione alla Dozza è ancora molto problematica

Il carcere della Dozza rimane in condizioni difficili, anche dopo le promesse del ministro Carlo Nordio di migliorare la gestione. La mancanza di personale e le condizioni di sovraffollamento aggravano la situazione, che si riflette nelle continue tensioni tra i detenuti. Recentemente, sono stati segnalati nuovi episodi di risse e disordini all’interno delle celle. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma le criticità persistono e creano disagio tra gli operatori e i detenuti. La questione resta aperta e necessita di interventi concreti.

Nonostante gli annunci dei mesi scorsi da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio, la situazione al carcere della Dozza è ancora molto critica. Lo dicono i sindacati di polizia che, così come per gli stessi detenuti, quotidianamente sono costretti a vivere e lavorare in condizioni di forte stress, causato in larga parte al sovraffollamento all'interno del penitenziario. Il sindacato Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) e il sindacato Fp-Cgil hanno segnalato due episodi accaduti negli ultimi giorni. "Nelle ultime ore un detenuto ha distrutto tutti i neon della sezione - si legge nella nota diffusa da Fp-Cgil - perché pretendeva di conferire con il comandante di reparto.