Riprendono i lavori nella scuola Antonelli 12 classi trasferite alla trasferite Laporta FOTO

Sono ripresi i lavori di riqualificazione della scuola Antonelli di Pescara, finanziati dal PNRR. Contestualmente, 12 classi della Antonelli saranno trasferite alla scuola primaria Laporta, garantendo continuità educativa e miglioramenti strutturali. L’intervento mira a valorizzare gli spazi scolastici e a favorire un ambiente più adeguato alle esigenze degli studenti.

