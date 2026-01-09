Riprendono i lavori nella scuola Antonelli 12 classi trasferite alla trasferite Laporta FOTO
Sono ripresi i lavori di riqualificazione della scuola Antonelli di Pescara, finanziati dal PNRR. Contestualmente, 12 classi della Antonelli saranno trasferite alla scuola primaria Laporta, garantendo continuità educativa e miglioramenti strutturali. L’intervento mira a valorizzare gli spazi scolastici e a favorire un ambiente più adeguato alle esigenze degli studenti.
Ufficializzata la ripresa dei lavori finanziati dal Pnrr nella scuola "Antonelli" di Pescara e 12 classi saranno trasferite alla primaria "Laporta".Dodici classi (tutte le prime e le seconde) saranno spostate temporaneamente nella sede della primaria “Raffaele Laporta”, in via Rubicone, mentre le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
